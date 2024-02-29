مدافع سان جيرمان يغيب عن مواجهة موناكو
الخميس، 29 فبراير 2024 - 13:13
كتب : FilGoal
تأكد غياب ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو بسبب الإصابة.
ويحل سان جيرمان ضيفا على موناكو ضمن الجولة 24 من الدوري الفرنسي يوم الجمعة.
أوضح سان جيرمان عبر موقعه أن ماركينيوس سيتدرب منفردا يوم الخميس، على أن يغيب عن رحلة الفريق إلى موناكو يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يعود البرازيلي إلى التدريبات الجماعية يوم السبت.
أما ميلان سكرينيار وبريسنيل كيمبيمبي فيواصلان تدريباتهما التأهيلية.
باريس سان جيرمان يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة.
بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 41 نقطة.
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