أس: اختبار يحدد موقف بيلينجهام من الظهور أمام فالنسيا

الخميس، 29 فبراير 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

أصبح جود بيلينجهام نجم ريال مدريد قريبا من العودة لصفوف ناديه، في المباراة المقبلة ضد فالنسيا، حسب جريدة أس.

وأصيب بيلينجهام في مباراة الفريق ضد جيرونا بالدوري الإسباني يوم 10 فبراير الجاري، وغاب طوال هذه الفترة.

وأوضح تقرير أس أن جود لم يعد يشعر بالألم في كاحله.

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وأضاف التقرير أن الدولي الإنجليزي سيخضع لاختبارات يوم الخميس لتحديد إمكانية مشاركته ضد الخفافيش.

وهناك تفاؤل داخل ريال مدريد حول مشاركته أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت، حسب التقرير.

قبل أيام، ذكرت إذاعة كوبي أن بيلينجهام قد يعود للمشاركة مع فريقه قريبا، مع قرب تعافيه من الإصابة.

وأوضح التقرير أن جود سيعود لتدريبات ريال مدريد يوم الخميس أو الجمعة.

حين أصيب بيلينجهام، أفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا بيلينجهام، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من التواء شديد في الكاحل".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

وقتها توقعت تقارير إسبانية عديدة أن بيلينجهام سيغيب لمدة 3 أسابيع.

وغاب جود عن مباراة لايبزج في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك ضد رايو فايكانو في الجولة 25 من الدوري، وإشبيلية في الجولة 26.

الدولي الإنجليزي يتألق في موسمه الأول مع الملكي، إذ سجل 20 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

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