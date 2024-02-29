سليمان: لا أوافق على نظام الدوري الجديد.. والزمالك لن يلعب في الإسماعيلية مثل الأهلي

أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه على مقترح نظام الدوري الجديد للموسم المقبل.

وشدد سليمان على أن الدوري يعاني من عدم تكافؤ الفرص وأن الزمالك لن يلعب في الإسماعيلية الموسم المقبل إذا استمر عدم لعب الأهلي هناك.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "لا يوجد تساوي بين الأندية وبعضها، هناك من يطبق عليه عقوبات وهناك من يفعل كوارث ولا يعاقب، هذه هي المشكلة الرئيسية".

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك "لا أوافق على نظام الدوري الجديد، هل أحمد دياب خبيرا؟ يجب أن تكون هناك لجنة فنية".

وأوضح "أحمد دياب رجل إداري وليس فني، هل هناك لجنة خططت لمقترحه بإقامة الدوري الجديد؟ يجب أن يكون اتحاد الكرة ورابطة الأندية أقوى من الأندية نفسها ليكون هناك دوري منتظم".

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن إقامة مسابقة الدوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي.

وشدد سليمان "رئيس رابطة الأندية غير مسؤول عن منتخب مصر ولكن اتحاد الكرة، وبالرغم من ذلك من يجتمع مع حسام وإبراهيم حسن هو أحمد دياب الذي بدأ التعامل على أنه رئيس اتحاد الكرة".

وكشف أحمد سليمان "الزمالك يلعب في الإسماعيلية كل موسم والأهلي لا يلعب هناك، وإذا استمر الأمر كذلك الموسم المقبل فنحن أيضا لن نلعب هناك".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته "لماذا لم يقام الدوري وقت أمم إفريقيا مثلما حدث في الجزائر والمغرب وتونس؟ إذا كنت كنادي لا تعتمد سوى على الـ 5 لاعبين الدوليين فأنت فاشل، وإذا كان تم تطبيق الأمر على الجميع كنت سأوافق على اللعب وقتها".

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد. (التفاصيل كاملة)

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الأول، والحال نفسه للفرق المتنافسة على البقاء.