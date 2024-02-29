أحمد سليمان: لا يوجد خوف من الأهلي ولكن حرص واهتمام مثل أي منافس.. والمنافسة شريفة

الخميس، 29 فبراير 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن يكون هناك خوف من مواجهة الأهلي بعد أداء الأحمر أمام بلدية المحلة.

وتغلب الأهلي على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس المقبل والمقرر إقامته في السعودية.

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وبسؤاله عن الخوف من الأهلي بعد مواجهة بلدية المحلة أجاب سليمان: "لا يوجد خوف ولكن اهتمام وحرص طبيعي مثل أي منافس أو مباراة كبيرة".

وأضاف سليمان عبر قناة إم بي سي مصر "الزمالك سيلعب أمام فريق كبير في أجواء احتفالية".

وتابع "هناك التفاف كبير من الجماهير حول مجلس الإدارة، والحمد لله فريق الزمالك يسير بصورة جيدة".

وشدد سليمان "نهائي الكأس مثل أي منافسة على لقب هناك فائز وآخر خاسر، مثلما شاهدنا نهائي سوبر الكرة الطائرة، المهم هو أن تفعل ما عليك".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته "المنافسة شريفة ومحترمة بين ناديين كبار، والفريقان سيمثلان مصر أمام العالم العربي في المملكة السعودية".

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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