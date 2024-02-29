اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب ويندي سيتي المفتوحة

الخميس، 29 فبراير 2024 - 10:24

كتب : محمد سمير

علي فرج - نور الشربيني - ويندي سيتي اسكواش

توج الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني بلقب ويندي سيتي المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر بطولة ويندي سيتي إحدى البطولات الكبرى في موسم الاسكواش.

وحقق علي فرج لاعب وادي دجلة اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد تغلبه على النيوزلاندي بول كول.

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ونجح فرج في تحقيق اللقب بعد الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 73 دقيقة.

بينما على مستوى السيدات، تغلبت نور الشربيني على نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 50 دقيقة.

وحققت الشربيني لقب ويندي سيتي للمرة الثانية في مسيرتها.

كما نجحت نور الشربيني في تحقيق نفس الرقم بالفوز بثلاثة ألقاب على التوالي هذا الموسم وحصد ست من ثماني بطولات أقيمت.

وقال علي فرج بعد تحقيق لقب ويندي سيتي للاسكواش بولاية شيكاغو الأمريكية:"من فضلكم، ضعوا الفلسطينيين في أذهانكم، وأتمنى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لأن هذه قضية إنسانية تستحق الوقوف خلفها، شكرا لحضوركم المباراة النهائية ونراكم قريبا".

وواصل علي فرج تألقه بعدما حصد اللقب الثالث على التوالي هذا الموسم والسادس بشكل عام.

ولعب فرج ثماني بطولات هذا الموسم ونجح في تحقيق لقب ستة منهم.

اسكواش نور الشربيني علي فرج
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