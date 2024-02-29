مواعيد مباريات الخميس 29 فبراير 2024.. مواجهتان بالدوري وكأس إسبانيا

تختتم اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق الداخلية في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سموحة ضمن منافسات نفس الجولة في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد الإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كأس إسبانيا

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على أتليتك بلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويقام اللقاء في العاشرة والنصف مساء على ملعب سان ماميس.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أتليتك بلباو بهدف دون مقابل.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت السعودية.

الدوري القطري

يستضيف الوكرة فريق المرخية في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

ويلعب حمدي فتحي المحترف المصري ضمن صفوف فريق الوكرة.

ويحتل الوكرة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الصدارة.