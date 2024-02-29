خبر في الجول - الأهلي يحدد موعدا مبدئيا للسفر إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر

الخميس، 29 فبراير 2024 - 00:50

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بلدية المحلة

حدد النادي الأهلي موعدا مبدئيا لسفر فريقه إلى السعودية لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة 8 مارس ضمن نهائي كأس مصر بملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حدد يوم الأربعاء 6 مارس موعدا مبدئيا للسفر إلى السعودية تحضيرا لمواجهة الزمالك.

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وجاء قرار الأهلي بناء على اختيارات مارسيل كولر الفنية الذي لا يريد خوض عدد كبير من التدريبات في البلد المنظم من أجل توفير تركيز أعلى للمباراة.

ولكن الأهلي قد يعيد النظر إذا تأكد من صحة ما صرح به بعض مسئولي اتحاد الكرة حول شرط التواجد في السعودية قبل المباراة بمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام.

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام في الرياض.

وعلم FilGoal.com، أن لجنة الحكام اختارت محمد معروف حكما للمباراة النهائية والمقررة على ملعب الأول بارك، ضمن موسم الرياض، يوم 8 مارس.

وسيتم الاستقرار على بقية الطاقم، المساعدين، والحكم الرابع، وطاقم الفيديو، في وقت لاحق.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

الأهلي الزمالك كأس مصر
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