إنتر يبتعد بالصدارة برباعية في أتالانتا.. وهاتريك أوسيمين يزين فوز نابولي بسداسية

الخميس، 29 فبراير 2024 - 00:42

كتب : محمد مصطفى

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان

واصل إنتر ميلان الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حقق الفوز على أتالانتا برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 للمسابقة.

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 69 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ليوسع الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة 46 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
رئيس بورتو: لا يمكننا فعل أي شيء بشأن انتقال طارمي إلى إنتر سليل عائلة رياضية أرجنتينية ينضم إلى إنتر ميامي لمجاورة ميسي مدرب سلوفاكيا يتولى تدريب نابولي

أحرز رباعية الإنتر ماتيو دارميان في الدقيقة 26، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيديريكو ديماركو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 54، قبل أن يختتم دافيد فراتيسي الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى، اكتسح نابولي مضيفه ساسولو بنتيجة 6-1، في مباراة شهدت تألق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

ورفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد ساسولو عند النقطة 20 في المركز 18، أول المراكز المؤدية للهبوط.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب بوروس راكيتش في الدقيقة 17.

ولكن جاء رد نابولي سريعا، ليفتتح أهداف الضيوف الكوسوفي أمير رحماني في الدقيقة 29، ثم سجل فيكتور أوسيمين ثلاثية في الدقائق 31، و42، و47.

وتكفل الجورجي كفاراتسخيليا، بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51، و75، لتنتهي المباراة بفوز نابولي بسداسية.

الدوري الإيطالي نابولي إنتر لاوتارو مارتينيز أوسيمين
نرشح لكم
سكاي: إيقاف بوجبا لمدة 4 سنوات مدافع سان جيرمان يغيب عن مواجهة موناكو قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا روبن نيفيز يكشف دور رونالدو في انتقاله لـ الهلال منتخب إسبانيا للسيدات يتوج بأول نسخة من دوري الأمم الأوروبية انتهت كأس إنجلترا - ليفربول (3)-(0) ساوثهامبتون.. نوتنجهام (0)-(1) مانشستر يونايتد ماذا حدث في الإليزيه؟.. ماكرون لـ مبابي: ستخلق لنا المزيد من المشاكل
أخر الأخبار
شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو السعودي 6 دقيقة | سعودي في الجول
منتخب الجزائر يعلن خليفة بلماضي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
ربيعة: لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي.. ولا ننظر لحسابات سوى الفوز 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: إيقاف بوجبا لمدة 4 سنوات ساعة | الكرة الأوروبية
كولر: رباعية يانج أفريكانز أمام شباب بلوزداد تثبت صعوبة المباراة.. وموقف عبد المنعم ساعة | الكرة الإفريقية
عامر حسين: لم نجامل الأهلي الذي لعب مباريات أكثر من البقية.. وأمم إفريقيا حرمتنا من 13 جولة 2 ساعة | الدوري المصري
يويفا يعاقب بايرن بسبب تصرفات جماهيره 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم ليفربول الشاب: أشعر وكأنني في فيلم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو