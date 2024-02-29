إنتر يبتعد بالصدارة برباعية في أتالانتا.. وهاتريك أوسيمين يزين فوز نابولي بسداسية

واصل إنتر ميلان الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حقق الفوز على أتالانتا برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 للمسابقة.

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 69 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ليوسع الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة 46 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

أحرز رباعية الإنتر ماتيو دارميان في الدقيقة 26، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيديريكو ديماركو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 54، قبل أن يختتم دافيد فراتيسي الهدف الثالث في الدقيقة 72.

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وفي مباراة أخرى، اكتسح نابولي مضيفه ساسولو بنتيجة 6-1، في مباراة شهدت تألق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

ورفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد ساسولو عند النقطة 20 في المركز 18، أول المراكز المؤدية للهبوط.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب بوروس راكيتش في الدقيقة 17.

ولكن جاء رد نابولي سريعا، ليفتتح أهداف الضيوف الكوسوفي أمير رحماني في الدقيقة 29، ثم سجل فيكتور أوسيمين ثلاثية في الدقائق 31، و42، و47.

وتكفل الجورجي كفاراتسخيليا، بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51، و75، لتنتهي المباراة بفوز نابولي بسداسية.

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