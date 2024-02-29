قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام

الخميس، 29 فبراير 2024 - 00:04

كتب : محمد مصطفى

جايدون دينز نجم ليفربول الشاب

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على حساب ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، فيما حقق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلا على حساب نوتنجهام فورست في الدور الخامس (دور الـ16) من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول لمواجهة يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد، والتي أقيمت قرعته في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ليفربول وساوثهامبتون

أخبار متعلقة:
شريك كلوب.. ليفربول يفاوض مايكل إدواردز للعودة مديرًا رياضيا للنادي ديلي ميل: مدافع ليفربول مرشح لخلافة ألفونسو ديفيز اللقب العاشر في الـ+118.. رأسية فان دايك "المكررة" تهزم تشيلسي وتتوج ليفربول بكأس الرابطة

لعب ليفربول المباراة بتشكيل من شباب الفريق، باستثناء جاكبو، وتسيميكاس، وفان دايك الذي شارك في أحداث الشوط الأول، قبل خروجه بين الشوطين ونزول كوناتي بدلا منه.

نجح الضيوف في تشكيل ضغط على مرمى كيلير حارس الريدز، حيث سدد كمال الدين سليمانا لاعب ساوثهامبتون كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، تبعها إنقاذ رائع من حارس ليفربول لتسديدة سيكو مارا.

بدأ ليفربول في دخول أجواء المباراة مع الدقيقة 21، بتمريرة رائعة لجاكبو داخل منطقة الجزاء ولكن تباطأ في تسديدها، قبل تسديدة أخرى من كلارك مرت بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح كوماس لاعب ليفربول الشاب في استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها في زاوية صعبة على الحارس معلنا تقدم الريدز بهدف، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

بدأ الشوط الثاني، كمثله في الشوط الأول بضغط من الضيوف، وتألق كيلير حارس مرمى ليفربول.

وواصل جاكبو إهدار الفرص السهلة بتسديدة ضعيفة في الدقيقة 52.

وأجرى كلوب تبديلا في الدقيقة 61 بنزول ماك أليستر وجايدون دينز وخروج كوماس وماكونيل، ليتألق البديل جايدون في تسجيل هدفين.

الدقيقة 73 أسفرت عن الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من إليوت وضعت البديل جايدون دينز في انفراد أمام الحارس ليسدد الكرة في الشباك بطريقة رائعة، ثم عاد نفس اللاعب في الدقيقة 88 ليتابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك ليزيد حصيلته لهدفين، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وشارك اللاعب الشاب تري نيوني في الدقيقة 78، بدلا من هيرفي إليوت، ليصبح اللاعب الشاب نيوني المولود عام 2007أصغر لاعب يشارك في تاريخ ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي عن عمر 16 عاما.

الهدف الثاني

الهدف الثالث

نوتنجهام ومانشستر يونايتد

نجح يونايتد في خطف هدف قاتل في الدقيقة 88 عن طريق كاسيميرو بعد متابعته لعرضية من كرة ثابتة لبرونو فيرنانديز، ليلعبها البرازيلي رأسية في الشباك.

وشهدت المباراة تألق الحارس الكاميروني أونانا الذي تصدى لأكثر من كرة أبرزها من أوريجي في الدقيقة 52، وأخرى في الدقيقة 87 قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

مانشستر يونايتد ليفربول يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي كأس إنجلترا
نرشح لكم
تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا روبن نيفيز يكشف دور رونالدو في انتقاله لـ الهلال منتخب إسبانيا للسيدات يتوج بأول نسخة من دوري الأمم الأوروبية انتهت كأس إنجلترا - ليفربول (3)-(0) ساوثهامبتون.. نوتنجهام (0)-(1) مانشستر يونايتد ماذا حدث في الإليزيه؟.. ماكرون لـ مبابي: ستخلق لنا المزيد من المشاكل شريك كلوب.. ليفربول يفاوض مايكل إدواردز للعودة مديرًا رياضيا للنادي بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون إلى نصف نهائي كأس تركيا بالفوز على باشاك شهير بشكل مؤقت.. جون أوشي مدربا لمنتخب آيرلندا
أخر الأخبار
إيقاف وتغريم كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المثير 16 دقيقة | سعودي في الجول
شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو 38 دقيقة | الدوري المصري
تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد السولية 58 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يكشف موعد سفر عبد الشافي لإجراء جراحة الصليبي.. ويشكر سفارة ألمانيا ساعة | الدوري المصري
روبن نيفيز يكشف دور رونالدو في انتقاله لـ الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو