قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على حساب ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، فيما حقق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلا على حساب نوتنجهام فورست في الدور الخامس (دور الـ16) من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول لمواجهة يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد، والتي أقيمت قرعته في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ليفربول وساوثهامبتون

لعب ليفربول المباراة بتشكيل من شباب الفريق، باستثناء جاكبو، وتسيميكاس، وفان دايك الذي شارك في أحداث الشوط الأول، قبل خروجه بين الشوطين ونزول كوناتي بدلا منه.

نجح الضيوف في تشكيل ضغط على مرمى كيلير حارس الريدز، حيث سدد كمال الدين سليمانا لاعب ساوثهامبتون كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، تبعها إنقاذ رائع من حارس ليفربول لتسديدة سيكو مارا.

بدأ ليفربول في دخول أجواء المباراة مع الدقيقة 21، بتمريرة رائعة لجاكبو داخل منطقة الجزاء ولكن تباطأ في تسديدها، قبل تسديدة أخرى من كلارك مرت بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح كوماس لاعب ليفربول الشاب في استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها في زاوية صعبة على الحارس معلنا تقدم الريدز بهدف، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

بدأ الشوط الثاني، كمثله في الشوط الأول بضغط من الضيوف، وتألق كيلير حارس مرمى ليفربول.

وواصل جاكبو إهدار الفرص السهلة بتسديدة ضعيفة في الدقيقة 52.

وأجرى كلوب تبديلا في الدقيقة 61 بنزول ماك أليستر وجايدون دينز وخروج كوماس وماكونيل، ليتألق البديل جايدون في تسجيل هدفين.

الدقيقة 73 أسفرت عن الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من إليوت وضعت البديل جايدون دينز في انفراد أمام الحارس ليسدد الكرة في الشباك بطريقة رائعة، ثم عاد نفس اللاعب في الدقيقة 88 ليتابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك ليزيد حصيلته لهدفين، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وشارك اللاعب الشاب تري نيوني في الدقيقة 78، بدلا من هيرفي إليوت، ليصبح اللاعب الشاب نيوني المولود عام 2007أصغر لاعب يشارك في تاريخ ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي عن عمر 16 عاما.

الهدف الثاني

ليفربول يضاعف النتيجة بطريقة جميلة عن طريق الشاب دانس#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #ليفربول_ساوثهامبتون pic.twitter.com/onvr6uzbJD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 28, 2024 الهدف الثالث

🤩👏 على خطى الكبار... دانس يتألق ويسجل هدفه الثاني مع الريدز #كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #ليفربول_ساوثهامتون pic.twitter.com/jlSYuJcfq8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 28, 2024

نوتنجهام ومانشستر يونايتد

نجح يونايتد في خطف هدف قاتل في الدقيقة 88 عن طريق كاسيميرو بعد متابعته لعرضية من كرة ثابتة لبرونو فيرنانديز، ليلعبها البرازيلي رأسية في الشباك.

وشهدت المباراة تألق الحارس الكاميروني أونانا الذي تصدى لأكثر من كرة أبرزها من أوريجي في الدقيقة 52، وأخرى في الدقيقة 87 قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.