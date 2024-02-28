خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 23:56

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

قطع الأهلي شوطا كبيرا في المفاوضات مع لاعبه بيرسي تاو من أجل تجديد تعاقده.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يسير بشكل جيد في المفاوضات مع بيرسي تاو لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو في الفترة المقبلة قبل دخول اللاعب في موسمه الأخير مع النادي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - معروف حكما لنهائي الكأس بين الأهلي والزمالك خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد السولية خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي

وذلك من أجل منحه الاستقرار ليكون في كامل تركيزه مع الفريق في ظل المنافسة القوية على مختلف البطولات.

وبدأ الأهلي مفاوضات تجديد تعاقد بيرسي تاو وفقا لقرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يسعى لاستمرار اللاعب الجنوب إفريقي.

الأمر الذي واجه ترحيب من إدارة الكرة في الأهلي ولجنة التخطيط وكذلك اللاعب.

وانضم بيرسي تاو البالغ من العمر 29 سنة إلى الأهلي في عام 2021 قادما من برايتون الإنجليزي.

وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرة.

والسوبر المصري 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرة.

وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.

وبشكل عام لعب بيرسي تاو مع الأهلي 96 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 24 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

كما توج مع الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

الأهلي بيرسي تاو
نرشح لكم
لاستكمال مسيرة 30 عاما.. شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك الزمالك يكشف موعد سفر عبد الشافي لإجراء جراحة الصليبي.. ويشكر سفارة ألمانيا نظام الدوري الجديد - رئيس إنبي لـ في الجول: آلية التنفيذ أهم من التغيير خبر في الجول - معروف حكما لنهائي الكأس بين الأهلي والزمالك على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الداخلية قائمة الزمالك - تواجد زيزو وعودة فتوح وغياب شيكابالا والجزيري أمام الداخلية عامر حسين: حكم نهائي الكأس من المجموعة التي شاركت في أمم إفريقيا محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.. والبنا في الفيديو
أخر الأخبار
إيقاف وتغريم كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المثير 18 دقيقة | سعودي في الجول
لاستكمال مسيرة 30 عاما.. شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو 40 دقيقة | الدوري المصري
تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد السولية ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يكشف موعد سفر عبد الشافي لإجراء جراحة الصليبي.. ويشكر سفارة ألمانيا ساعة | الدوري المصري
روبن نيفيز يكشف دور رونالدو في انتقاله لـ الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو