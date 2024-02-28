خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو

قطع الأهلي شوطا كبيرا في المفاوضات مع لاعبه بيرسي تاو من أجل تجديد تعاقده.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يسير بشكل جيد في المفاوضات مع بيرسي تاو لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو في الفترة المقبلة قبل دخول اللاعب في موسمه الأخير مع النادي.

وذلك من أجل منحه الاستقرار ليكون في كامل تركيزه مع الفريق في ظل المنافسة القوية على مختلف البطولات.

وبدأ الأهلي مفاوضات تجديد تعاقد بيرسي تاو وفقا لقرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يسعى لاستمرار اللاعب الجنوب إفريقي.

الأمر الذي واجه ترحيب من إدارة الكرة في الأهلي ولجنة التخطيط وكذلك اللاعب.

وانضم بيرسي تاو البالغ من العمر 29 سنة إلى الأهلي في عام 2021 قادما من برايتون الإنجليزي.

وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرة.

والسوبر المصري 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرة.

وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.

وبشكل عام لعب بيرسي تاو مع الأهلي 96 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 24 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

كما توج مع الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.