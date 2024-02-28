تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 23:44

كتب : محمد مصطفى

احتفال كالاجير بالهدف القاتل في شباك ليدز بالكأس

حقق تشيلسي فوزًا صعبا على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 3-2 في الدور الخامس (دور الـ16)، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريج.

وبتلك النتيجة يتأهل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس إنجلترا.

تقدم ليدز مبكرًا في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من دفاع تشيلسي في الخروج بالكرة استغله لاعبو ليدز لينجح ماركو جوزيف في تسجيل الهدف الأول للضيوف.

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وجاء رد تشيلسي سريعا في الدقيقة 15، تناقل لاعبو تشيلسي الكرة لتصل لجاكسون داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ليسدد في شباك ليدز معلنا التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح مودريك في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد عرضية من ستيرلينج في الدقيقة 37، سددها مودريك مباشرة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-1.

وفي الشوط الثاني، هدد ليدز مرمى تشيلسي في أكثر من مناسبة، حتى نجح ماركو جوزيف في تسجيل هدفه الشخصي الثاني، والتعادل لليدز في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 90 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، مرر إينزو كرة لـ كالاجير الذي تسلم الكرة بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء، وسدد في شباك ليدز، لتنتهي المباراة بفوز صعب لتشيلسي بنتيجة 3-2.

تشيلسي ليدز كأس الاتحاد الإنجليزي كأس إنجلترا
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