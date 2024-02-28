خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد السولية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 23:36

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز - هدف عمرو السولية

فتح الأهلي باب المفاوضات مع عمرو السولية بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي عقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي بدأ المفاوضات مع السولية ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بين الطرفين.

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ولا يزال هناك مفاوضات بين النادي واللاعب حول بعض التفاصيل المادية في انتظار الاتفاق بشأنها والإعلان عن تجديد تعاقد السولية مع الأهلي.

وخاض السولية مع الأهلي 300 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 57 هدفا.

ونجح السولية في تسجيل 28 هدفا مع الأهلي بالإضافة إلى صناعة 29 هدفا آخرين.

وكان السولية قد انضم إلى الأهلي قادما من الشعب الإماراتي في يناير 2016.

ونجح عمرو السولية في التسجيل بثلاث نهائيات مختلفة من دوري أبطال إفريقيا ولا يشاركه في ذلك الرقم من الأهلي سوى محمد أبو تريكة.

الأهلي عمرو السولية
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