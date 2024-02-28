الزمالك يكشف موعد سفر عبد الشافي لإجراء جراحة الصليبي.. ويشكر سفارة ألمانيا

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 22:52

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - محمد عبد الشافي

أعلن نادي الزمالك موعد سفر محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

ويسافر عبد الشافي غدا الخميس إلى ألمانيا بعدما أنهى الجهاز الإداري كافة إجراءات السفر الخاصة به خلال الساعات الماضية.

وتقدم الزمالك بالشكر إلى السفارة الألمانية في مصر لسرعة استخراج تأشيرة السفر لمحمد عبد الشافي.

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وأصيب عبد الشافي في الركبة خلال مران الزمالك قبل عدة أيام.

وخاض عبد الشافي البالغ 38 عاما 8 مباريات الموسم الجاري بقميص الأبيض بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

وتعد تلك الإصابة الثانية بقطع في الرباط الصليبي للاعبي الزمالك مؤخرا بعد محمود حمدي "الونش".

وخاض عبد الشافي 232 مباراة بقميص الأبيض وسجل 11 هدفا وصنع 18. وحقق مع الزمالك 9 ألقاب متنوعة.

الزمالك الدوري المصري محمد عبد الشافي
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