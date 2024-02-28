روبن نيفيز يكشف دور رونالدو في انتقاله لـ الهلال

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال ضد الوداد

كشف البرتغالي روبن نيفيز عن دور مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر في انتقاله إلى الهلال الغريم التقليدي.

وانضم نيفيز إلى الهلال بداية الموسم الحالي قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي في صفقة تخطت قيمتها 45 مليون يورو.

وقال نيفيز عبر صحيفة "أوجوجو" البرتغالية: "نظرت إلى مستقبل عائلتي، وكان اختيار الهلال بعد ذلك سهلا بعد سؤال الكثير من الأشخاص، فأنا الآن ألعب في أكبر ناد بآسيا".

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وكشف "تحدثت مع رونالدو أثناء وجودنا في معسكر المنتخب البرتغالي، وأظهر لي بعض الصور عن السعودية، ولم يكن ممتعضا لقدومى إلى الهلال. لقد فعلوا كل ما يلزم من أجل جلبي، وأنا سعيد بذلك".

وعن سبب الانتصارات المتتالية للهلال أوضح "السر يكمن في العمل الجاد والوضوح في المتطلبات، وهناك أيضا الجانب التكتيكي، وجيسوس هو أفضل من دربني خططيا".

ويتصدر الهلال بقيادة روبن نيفيز جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر الذي يقوده رونالدو.

كما حجز الهلال مقعدا في ربع نهائي دوري أطبال آسيا وسيواجه مواطنه اتحاد جدة.

فيما يصطدم النصر بنظيره العين الإماراتي ضمن ربع نهائي المسابقة ذاتها.

الهلال رونالدو روبن نيفيز
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