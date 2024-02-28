منتخب إسبانيا للسيدات يتوج بأول نسخة من دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا للسيدات

توج منتخب إسبانيا للسيدات ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز في النهائي على فرنسا بهدفين دون رد.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بأول نسخة من دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إسبانيا حقق قبل عدة شهور الفوز بلقب كأس العالم للسيدات بعد التغلب في النهائي على إنجلترا في البطولة التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلاندا.

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سجل ثنائية إسبانيا في المباراة كل من أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم والحاصلة على الكرة الذهبية مع فريقها برشلونة.

وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعبة ماريونا سالدينتي.

وتتولى مونتسي تومي تدريب منتخب إسبانيا للسيدات بعد إقالة خورخي فيلدا المتوج بكأس العالم.

وتعتبر تومي هي أول سيدة تتولى منصب المدير الفني لمنتخب سيدات إسبانيا.

وكانت مونتسي تعمل كمدرب مساعد خلال الفترة الماضية في منتخب إسبانيا وتحت قيادة فيلدا المقال.

وتقدم الاتحاد الإسباني بالاعتذار لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي ولكل لاعبي كرة القدم خاصة لاعبات المنتخب الإسباني والإنجليزي والجمهور في كل أنحاء العالم بسبب السلوك غير المقبول من رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

يأتي ذلك بعد إعلان الجهاز الفني بالكامل لمنتخب سيدات إسبانيا استقالته احتجاجا على وجود لويس روبياليس كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ماذا حدث؟

فازت إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا وأثناء مراسم التتويج قبل روبياليس اللاعبة جينيفر هيرموسو.

بعدها ظهرت مطالبات لروبياليس بالتقدم بالاستقالة من منصبه.

وأصدر فيفا بيانا في وقت سابق جاء كالتالي:

أبلغت لجنة فيفا التأديبية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده بناء على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس 2023.

قد تشكل هذه الأحداث انتهاكات للفقرتين 1 و2 للمادة رقم 13 من قانون الانضباط الخاص بفيفا.

لن تقدم اللجنة التأديبية أي معلومات حول هذه الإجراءات التأديبية إلا بعد إصدار قرار نهائي في هذا الشأن.

يكرر فيفا التزامه الثابت باحترام نزاهة كل الأفراد ويدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك.

وعقد روبياليس مؤتمرا صحفيا بعد بيان فيفا رفض خلاله الاستقالة وقال: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل".

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