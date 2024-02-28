خبر في الجول - معروف حكما لنهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 20:56

كتب : بسام أبوبكر

محمد معروف - الأهلي - مودرن فيوتشر

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام في الرياض.

وعلم FilGoal.com، أن لجنة الحكام اختارت محمد معروف حكما للمباراة النهائية والمقررة على ملعب الأول بارك، ضمن موسم الرياض، يوم 8 مارس.

وسيتم الاستقرار على بقية الطاقم، المساعدين، والحكم الرابع، وطاقم الفيديو، في وقت لاحق.

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وكان عامر حسين، صرح لبرنامج "إنسايد سبورتس" على قناة SSC Sports: "طاقم حكام النهائي سيكون من مصر كتكريم للحكام المصريين الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية على مستواهم الفني والبدني بأن يديروا مباراة كبيرة".

وأدار معروف مباراة واحدة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة كحكم ساحة في مباراة أنجولا وموريتانيا بدور المجموعات، وتواجد كحكم رابع في مباراتي كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح البطولة، وغينيا أمام السنغال في مرحلة المجموعات.

وتابع عامر حسين: "لن يتم الإعلان رسميا عن أسماء الحكام إلا بعد توقف الدوري قبل المباراة، لكنهم سيكونون من الحكام الذين شاركوا في أمم إفريقيا".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "تم الاطمئنان على أن كل شيء على أعلى مستوى، والمستشار تركي آل الشيخ جهز مفاجأت للجمهور داخل وخارج الملعب ومن حيث البث الفضائي وعدد الكاميرات التي ستنقل المباراة".

وأشار "لم نطلب شيئا خاصا من الجانب السعودي، ولكنهم طلبوا منا تعديل المباراة لتكون يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 حتى تتوافق مع موسم الرياض قبل بداية شهر رمضان".

ومن المقرر أن تصل بعثتي الأهلي والزمالك إلى الرياض يوم 3 أو 4 مارس، لأن التعاقد ينص على إقامة الفريقين 5 ليالي قبل المباراة.

وسيتم تقسيم التذاكر بين جماهير الأهلي والزمالك بالتساوي، فيما علق عامر حسين بأنه سيكون هناك جمهور من الشعب السعودي.

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