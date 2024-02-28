على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الداخلية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 20:44

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

علم FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك خلال مواجهة الداخلية ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام الداخية مساء غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وتشهد قائمة الزمالك لمباراة الداخلية غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، وسيف الجزيري، وإبراهيما نداي، وأحمد حمدي، وسيد عبد الله نيمار، والفلسطيني ياسر حمد، والأوغندي ترافيس موتيابا، وزياد كمال، ومحمد عاطف.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا سيغيب عن مباراة الزمالك أمام الداخلية بسبب معاناته من الإصابة بإجهاد عضلي.

فيما تم استبعاد كل من: سيف الجزيري وياسر حمد وسيد عبد الله ومحمد عاطف وأحمد حمدي وترافيس موتيابا لأسباب فنية.

بينما يواصل إبراهيما نداي وزياد كمال برنامجهما التأهيلي بعد تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، ومحمود علاء، ومصطفى الزناري، وأحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد أشرف روقا، ومحمد شحاته، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر، وأحمد مصطفى زيزو، ومصطفى شلبي، ومهاب ياسر.

الهجوم: يوسف أوباما، وناصر منسي، وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ14 برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل الداخلية المركز الـ17 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.

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