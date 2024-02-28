قائمة الزمالك - تواجد زيزو وعودة فتوح وغياب شيكابالا والجزيري أمام الداخلية

كشف جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الزمالك، لمواجهة الداخلية، في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء الخميس.

وتشهد القائمة غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، وسيف الجزيري، وإبراهيما نداي، وأحمد حمدي، وسيد عبد الله نيمار، والفلسطيني ياسر حمد، والأوغندي ترافيس موتيابا، وزياد كمال، ومحمد عاطف.

وتواجد بالقائمة أحمد مصطفى زيزو والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية وخرج كإجراء احترازاي، فيما عاد أحمد فتوح بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، ومحمود علاء، ومصطفى الزناري، وأحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد أشرف روقا، ومحمد شحاته، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر، وأحمد مصطفى زيزو، ومصطفى شلبي، ومهاب ياسر

الهجوم: يوسف أوباما، وناصر منسي، وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ14 برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل الداخلية المركز الـ17 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.