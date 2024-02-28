قائمة الزمالك - تواجد زيزو وعودة فتوح وغياب شيكابالا والجزيري أمام الداخلية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 20:08

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد زيزو - الزمالك ضد الإسماعيلي

كشف جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الزمالك، لمواجهة الداخلية، في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء الخميس.

وتشهد القائمة غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، وسيف الجزيري، وإبراهيما نداي، وأحمد حمدي، وسيد عبد الله نيمار، والفلسطيني ياسر حمد، والأوغندي ترافيس موتيابا، وزياد كمال، ومحمد عاطف.

وتواجد بالقائمة أحمد مصطفى زيزو والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية وخرج كإجراء احترازاي، فيما عاد أحمد فتوح بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - انتظام زيزو في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية العلاج من الطائرة.. في الجول يكشف كيف تعامل الزمالك مع إصابة زيزو وموقفه من مباراة الداخلية زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.. والبنا في الفيديو

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، ومحمود علاء، ومصطفى الزناري، وأحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد أشرف روقا، ومحمد شحاته، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر، وأحمد مصطفى زيزو، ومصطفى شلبي، ومهاب ياسر

الهجوم: يوسف أوباما، وناصر منسي، وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ14 برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل الداخلية المركز الـ17 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.

الزمالك زيزو الزمالك والداخلية قائمة الزمالك جوزيه جوميز
نرشح لكم
على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الداخلية عامر حسين: حكم نهائي الكأس من المجموعة التي شاركت في أمم إفريقيا محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.. والبنا في الفيديو نظام الدوري الجديد - المصري لـ في الجول: فكرة التغيير جيدة ولكن نريد حل يرضي الجميع الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام نظام الدوري الجديد - سموحة لـ في الجول: نرحب بالفكرة التي ستفيد الكرة المصرية من أجل تكافؤ الفرص.. مقترح في الجول لـ رابطة الأندية بشأن نظام الدوري الجديد نظام الدوري الجديد - بلدية المحلة لـ في الجول: الطريقة البلجيكية أفضل من المجموعتين
أخر الأخبار
على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام الداخلية 11 دقيقة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الزمالك - تواجد زيزو وعودة فتوح وغياب شيكابالا والجزيري أمام الداخلية 47 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: حكم نهائي الكأس من المجموعة التي شاركت في أمم إفريقيا 56 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا حدث في الإليزيه؟.. ماكرون لـ مبابي: ستخلق لنا المزيد من المشاكل 59 دقيقة | الدوري الإسباني
إيتو يعلن رحيل سونج عن تدريب الكاميرون ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - البوروندي باسيفيك حكما لمواجهة مودرن فيوتشر أمام الهلال الحاسمة ساعة | الكرة الإفريقية
محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.. والبنا في الفيديو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو