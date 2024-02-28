عامر حسين: حكم نهائي الكأس من المجموعة التي شاركت في أمم إفريقيا

كشف عامر حسين عن مستجدات الاستعداد لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي ستقام في الرياض.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" على قناة SSC Sports: "نهائي كأس مصر حدث ضمن موسم الرياض الناجح جدا الذي نتابعه كلنا كمصريين، ووليد العطار مدير اتحاد الكرة زار ملعب الأول بارك واجتمع بالمنظمين من الجانب السعودي".

وأضاف "تم الاطمئنان على أن كل شيء على أعلى مستوى، والمستشار تركي آل الشيخ جهز مفاجأت للجمهور داخل وخارج الملعب ومن حيث البث الفضائي وعدد الكاميرات التي ستنقل المباراة".

وأدرف "هذا شيء يليق بموسم الرياض الذي نفخر به كمصريين، وقيمة كأس مصر الذي يخرج لأول مرة من مصر".

وواصل "قيمة كأس مصر مع قيمة موسم الرياض والعلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية، كل هذه مؤشرات لنجاح المباراة".

وأشار "لم نطلب شيئا خاصا من الجانب السعودي، ولكنهم طلبوا منا تعديل المباراة لتكون يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 حتى تتوافق مع موسم الرياض قبل بداية شهر رمضان".

وأكد "من المقرر وصول بعثتي الأهلي والزمالك إلى الرياض يوم 3 أو 4 مارس بالكثير، لأن التعاقد ينص على إقامة الفريقين 5 ليالي قبل المباراة".

وأوضح "الأمور هادئة بين الجانبين بعد زيارة إدارة الأهلي الأخيرة لنادي الزمالك، والأهم إمتاع الملايين من جماهير الوطن العربي التي ستتابع المباراة".

واستطرد "المنظمون في السعودية طمأنونا أن التذاكر سيتم تقسيمها بين جماهير الأهلي والزمالك بالتساوي، ولكن بالتأكيد سيكون هناك جمهور من الشعب السعودي".

وشدد "نتمنى أن يكون السلوك جيدا خاصة مع العلاقة الهادئة بين الناديين في الفترة الحالية، وأتمنى أن ينعكس الهدوء على اللاعبين حتي يمتعوا الملايين من المتابعين".

وأفصح "لم يتم الاستقرار على أسماء حكام المباراة، لكن تم الاستقرار على أن يكون طاقم التحكيم من مصر كتكريم للحكام المصريين الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية على مستواهم الفني والبدني بأن يديروا مباراة كبيرة".

وتابع "لن يتم الإعلان عن أسماء الحكام إلا بعد توقف الدوري قبل المباراة، لكنهم سيكونون من الحكام الذين شاركوا في أمم إفريقيا".

وشرح "التقنيات التي أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن توفيرها لبث المباراة ستخدم الحكام كثيرا وستقلل الأخطاء".

وأشاد "كل الأمور التي قدمها المستشار تركي آل الشيخ من الصعب أن تتكرر، ولم نشاهدها من قبل في أي مباراة حتى في كأس العالم".

وأتم تصريحاته "حتى الآن الاتفاق لمدة موسم واحد، لكنني متأكد من أن السعودية ستحتضن مباريات وبطولات مصرية خلال السنوات المقبلة".

وشارك من الحكام المصريين في أمم إفريقيا كل من:

أمين عمر - محمد معروف - محمد عادل – محمود البنا – محمود عاشور

ومن الحكام المساعدين كل من: أحمد حسام طه – محمود أبو الرجال