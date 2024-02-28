ماذا حدث في الإليزيه؟.. ماكرون لـ مبابي: ستخلق لنا المزيد من المشاكل

كشف راديو مونت كارلو عن تفاصيل لقاء إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

ووجه ماكرون، الدعوة لمبابي لحضور مأدبة عشاء في قصر الإليزيه، بحضور نخبة من الرياضيين الفرنسيين أبرزهم فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، وفنسنت لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي، وأميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية.

وبحسب مونت كارلو، فإن مبابي دحض كافة الشائعات عن توقيعه لريال مدريد للانتقال له خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

ونقل مونت كارلو عن شهود، بأن مبابي لم يفلت من التساؤلات حول مستقبله، موضحا أنه لم يوقع على عقود الانتقال لريال مدريد.

ورغم ذلك، نشر مونت كارلو فيديو لحديث ودي قصير بين الرئيس الفرنسي، وأمير قطر، مع مبابي، سُمع خلاله تميم بن حمد يوجه رسالة لمبابي "حظا سعيدًا"، تحت أنظار ماكرون الذي وجه كلامه لمبابي: "سوف تخلق لنا المزيد من المشاكل".

وبعد أن تم تسجيل مغادرته باريس، تمنى له أمير قطر مع ذلك "حظا سعيدا" خلال محادثة قصيرة التقطتها الكاميرات، تحت أنظار إيمانويل ماكرون المسلية. قال الرئيس لكيليان مبابي دون أن نعرف السياق الدقيق لهذه الجملة: "سوف تخلق لنا المزيد من المشاكل".

👀 👂 Emmanuel Macron : "Vous allez encore nous créer des ennuis." Qu'est-ce que l'Emir du Qatar a pu dire à Mbappé pendant ce rendez-vous ? pic.twitter.com/OPMfqaJy1N — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024

وكشفت مونت كارلو، أن مبابي لم يجلس بجوار ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أو نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق والمناصر لباريس سان جيرمان.

وتحدث ماكرون خلال العشاء: "عشنا لحظات رائعة ومفعمة بالحيوية في كأس العالم، وكانت المباراة النهائية استثنائية بالنسبة لمبابي، ويحمل ذكرى مؤلمة بعد أن أهدر كولو مواني فرصة كبيرة في الثواني الأخيرة".

واختتم ماكرون حديثه: "لقد كانت مباراة رائعة وبطولة شديدة التنافسية، وكان النهائي الأكثر إثارة".

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، أعلنت اتخاذ مبابي قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وعدم الموافقة على بند إضافة الموسم الجديد مع الفريق.

وعلق لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، على استبدال مبابي في مباراة رين: "نريد اعتياد اللعب دون مبابي"

واُستبدل مبابي في مباراة رين بالجولة 23، عند الدقيقة 65 ونزل جونسالو راموس، بدلاً منه، لينجح الأخير في تسجيل هدف في الدقيقة 90 + 7، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

يذكر أن تلك المرة ليست الأولى التي يزور فيها مبابي قصر الإليزيه، حيث سبق وشارك مبابي في مناسبة سابقة في فبراير 2018، جمعت الرئيسين الفرنسي والقطري أيضا.

كما سبق وأن اجتمع مبابي بماكرون عام 2022، وأقنعه وقتها الرئيس الفرنسي بالتجديد للفريق الباريسي ورفض عرض ريال مدريد، ليمدد وقتها النجم الفرنسي عقده لموسمين مع خيار إضافة موسم آخر بشرط موافقة الطرفين.