محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.. والبنا في الفيديو
الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 19:09
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك ضد الداخلية.
ويلعب الزمالك ضد الداخلية في الجولة 14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
ويدير محمود ناجي المباراة ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وأحمد زيدان، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.
والثنائي محمود البنا ومحمد سلامة في الفيديو.
ويحتل الزمالك المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، ويأتي الداخلية في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.
ويدير محمد الغازي مباراة سموحة ضد مودرن فيوتشر ويعاونه كل من سامي هلهل وشهاب راشد، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.
والثنائي محمد الحنفي ومحمود أبو الرجال في الفيديو.
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