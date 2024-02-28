بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون إلى نصف نهائي كأس تركيا بالفوز على باشاك شهير

تأهل طرابزون سبور إلى نصف نهائي كأس تركيا بعد تخطي باشاك شهير في دور الثمانية.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وفاز طرابزون على باشاك شهير بهدف ليتأهل إلى نصف النهائي بمشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وشارك تريزيجيه في المباراة من البداية مع فريقه طرابزون قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77.

وجاء هدف فوز طرابزون في الدقيقة 57 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بقدم اللاعب إدين فيسكا.

وينتظر طرابزون في نصف النهائي الفائز من مباراة جالاتاسراي وفاتح قرا جمرك.

ولعب تريزيجيه مع طرابزون في الموسم الحالي 19 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.