نظام الدوري الجديد - المصري لـ في الجول: فكرة التغيير جيدة ولكن نريد حل يرضي الجميع

يرحب النادي المصري بمقترح إقامة دوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي مثلما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

(لمعرفة نظام الدوري البلجيكي بالكامل ومقترح الدوري المصري من هنا)

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

وتواصل FilGoal.com مع أندية الدوري المصري لمعرفة موقفهم من النظام الجديد.

وقال الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري لـFilGoal.com: "فكرة الدوري البلجيكي فكرة جيدة ولكن لماذا لا نقوم بتجربة خاصة بنا وليس بلجيكا أو غيرها".

وأضاف "المميز في المقترح أن جميع الفرق ستواجه بعضها في الدور الأول ثم تنقسم الأندية لمجموعتين. هنا علينا استكمال السمابقة بنفس النقاط المحصلة في المرحلة الأولى حتى لا نهدر مجهود الأندية سواء فيما يتعلق بتحديد البطل أو الهبوط"

وتابع " نرحب بالأمر من حيث المبدأ ولكن يجب عمل حوار بين رابطة الأندية والأندية المشاركة في الدوري مبكرا حتى نصل لحلول ترضي الجميع".

وتابع "يجب دراسة مدى تأثر الأندية من عائد البث والحقوق التلفزيونية وعقود الرعاية، خاصة الأندية الجماهيرية وكيفية تعويض التأثر السلبي بحيث لا تتعرض الأندية الجماهيرية لأزمات بسبب تقليص عدد المباريات".

وأتم " عيلنا أيضا النظر ودراسة نظام الاحتراف وسوق انتقالات اللاعبين ومواجهة الأسعار الحاليى المبالغ فيها في. نحن بحاجة ماسة للحفاظ على الأندية الجماهيرية".

وترغب رابطة الأندية المصرية في إقامة الموسم المقبل بطريقة الدوري البلجيكي ولكن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

ويلعب كل فريق في المرحلة الأولى 17 مباراة بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

فبالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري على سبيل المثال تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.