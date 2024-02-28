نظام الدوري الجديد - المصري لـ في الجول: فكرة التغيير جيدة ولكن نريد حل يرضي الجميع

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 18:31

كتب : رضا السنباطي

أبرز صور مباراة المقاولون والمصري بالدوري

يرحب النادي المصري بمقترح إقامة دوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي مثلما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

(لمعرفة نظام الدوري البلجيكي بالكامل ومقترح الدوري المصري من هنا)

أخبار متعلقة:
تقرير: منتخب الجزائر على بعد خطوات من تعيين خليفة بلماضي الزمالك يحدد موعد استقبال بطل "قادرون باختلاف".. ويعلن عن مفاجأة جديدة بشأنه الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام نظام الدوري الجديد - سموحة لـ في الجول: نرحب بالفكرة التي ستفيد الكرة المصرية

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

وتواصل FilGoal.com مع أندية الدوري المصري لمعرفة موقفهم من النظام الجديد.

وقال الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري لـFilGoal.com: "فكرة الدوري البلجيكي فكرة جيدة ولكن لماذا لا نقوم بتجربة خاصة بنا وليس بلجيكا أو غيرها".

وأضاف "المميز في المقترح أن جميع الفرق ستواجه بعضها في الدور الأول ثم تنقسم الأندية لمجموعتين. هنا علينا استكمال السمابقة بنفس النقاط المحصلة في المرحلة الأولى حتى لا نهدر مجهود الأندية سواء فيما يتعلق بتحديد البطل أو الهبوط"

وتابع " نرحب بالأمر من حيث المبدأ ولكن يجب عمل حوار بين رابطة الأندية والأندية المشاركة في الدوري مبكرا حتى نصل لحلول ترضي الجميع".

وتابع "يجب دراسة مدى تأثر الأندية من عائد البث والحقوق التلفزيونية وعقود الرعاية، خاصة الأندية الجماهيرية وكيفية تعويض التأثر السلبي بحيث لا تتعرض الأندية الجماهيرية لأزمات بسبب تقليص عدد المباريات".

وأتم " عيلنا أيضا النظر ودراسة نظام الاحتراف وسوق انتقالات اللاعبين ومواجهة الأسعار الحاليى المبالغ فيها في. نحن بحاجة ماسة للحفاظ على الأندية الجماهيرية".

وترغب رابطة الأندية المصرية في إقامة الموسم المقبل بطريقة الدوري البلجيكي ولكن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

ويلعب كل فريق في المرحلة الأولى 17 مباراة بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

فبالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري على سبيل المثال تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.

المصري الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يحدد موعد استقبال بطل "قادرون باختلاف".. ويعلن عن مفاجأة جديدة بشأنه نظام الدوري الجديد - سموحة لـ في الجول: نرحب بالفكرة التي ستفيد الكرة المصرية من أجل تكافؤ الفرص.. مقترح في الجول لـ رابطة الأندية بشأن نظام الدوري الجديد نظام الدوري الجديد - بلدية المحلة لـ في الجول: الطريقة البلجيكية أفضل من المجموعتين حسين لبيب يلبي طلبات بطل من ذوي الهمم أمام الرئيس السيسي نظام الدوري الجديد - سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: نرحب بأي فكرة تطور الكرة المصرية نظام الدوري الجديد - فيوتشر لـ في الجول: لا بد من حل جذري للمواسم المتلاحمة نظام الدوري البلجيكي المقترح تنفيذه بـ مصر الموسم المقبل.. وآلية تحقيقه
أخر الأخبار
شريك كلوب.. ليفربول يفاوض مايكل إدواردز للعودة مديرًا رياضيا للنادي دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون إلى نصف نهائي كأس تركيا بالفوز على باشاك شهير 14 دقيقة | المحترفون
نظام الدوري الجديد - المصري لـ في الجول: فكرة التغيير جيدة ولكن نريد حل يرضي الجميع 29 دقيقة | الكرة المصرية
الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام 33 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يحدد موعد استقبال بطل "قادرون باختلاف".. ويعلن عن مفاجأة جديدة بشأنه 53 دقيقة | الكرة المصرية
نظام الدوري الجديد - سموحة لـ في الجول: نرحب بالفكرة التي ستفيد الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
تقرير: منتخب الجزائر على بعد خطوات من تعيين خليفة بلماضي ساعة | الكرة الإفريقية
من أجل تكافؤ الفرص.. مقترح في الجول لـ رابطة الأندية بشأن نظام الدوري الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو