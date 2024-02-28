الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام
الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 18:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجونة تجديد تعاقد أحمد حسام مدافع الفريق دون الكشف عن مدة التعاقد الجديد.
وكان علاء عبد العال المدير الفني للجونة كشف في وقت سابق عن اتفاق النادي مع اللاعب على تجديد تعاقده لمدة موسم.
كما كشف عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنها لم تكتمل.
وأكد علاء عبد العال أن نادي الجونة لن يقف أمام مصلحة أي لاعب يتلقى عرضا جيدا.
أحمد حسام البالغ من العمر 22 عاما لعب مع الجونة في الموسم الحالي 10 مباريات في الدوري سجل خلالها هدف.
وعاد الجونة للدوري المصري في الموسم الجاري بعد هبوطه قبل عدة مواسم.
ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي ديلي ميل: مدافع ليفربول مرشح لخلافة ألفونسو ديفيز مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه أثليتك: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع مدافع بايرن مرتديا القميص 72.. ناشئ زد السابق ينضم إلى ليكسويش البرتغالي هل تتكرر مسيرة راموس؟ آس: ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع موهبة إشبيلية ريليفو: اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع شتيجن.. وموقف الحارس آس: ديفيز يرفض تجديد عقده مع بايرن ويتمسك بالانتقال لـ ريال مدريد