الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

أحمد حسام مدافع الجونة

أعلن نادي الجونة تجديد تعاقد أحمد حسام مدافع الفريق دون الكشف عن مدة التعاقد الجديد.

أحمد حسام

النادي : الجونة

الجونة

وكان علاء عبد العال المدير الفني للجونة كشف في وقت سابق عن اتفاق النادي مع اللاعب على تجديد تعاقده لمدة موسم.

كما كشف عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنها لم تكتمل.

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وأكد علاء عبد العال أن نادي الجونة لن يقف أمام مصلحة أي لاعب يتلقى عرضا جيدا.

أحمد حسام البالغ من العمر 22 عاما لعب مع الجونة في الموسم الحالي 10 مباريات في الدوري سجل خلالها هدف.

وعاد الجونة للدوري المصري في الموسم الجاري بعد هبوطه قبل عدة مواسم.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

الجونة أحمد حسام
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