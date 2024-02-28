الزمالك يحدد موعد استقبال بطل "قادرون باختلاف".. ويعلن عن مفاجأة جديدة بشأنه

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب موعد استقبال عبد الرحمن مصطفى كامل أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف".

وأقيمت أمس الأربعاء الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة حسين لبيب رئيس الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات.

وعبر عبد الرحمن مصطفى كامل خلال الاحتفالية، عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك.

ووجه الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من لبيب الذي وعد بإنهاء إجراءات استخراج عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت.

وفي مفاجاة جديدة، سيشارك عبد الرحمن مصطفى كامل في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري عبر قناة الزمالك غداً الخميس.

ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في السادسة مساء الغد، ويشارك عبد الرحمن التحليل للمباراة بصحبة حمادة عبد اللطيف وعبد الحليم علي ووليد عبد اللطيف ويقدمه محمد صبري.

يذكر أن الرئيس السيسي وجه سؤالا إلى البطل الشاب حول توقعاته لهوية الفائز في لقاء الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر المرتقب.

وأجاب عبد الرحمن قائلا "إن شاء الله سيفوز الزمالك بعد الصفقات الجديدة".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية على ملعب الأول بارك.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.