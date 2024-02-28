انتهت كأس تركيا - طرابزون سبور (1)-(0) باشاك شهير
الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 16:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد اسطنبول باشاك شهير في كأس تركيا.
ويلعب الفريقان ضمن ربع نهائي المسابقة.
محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.
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نهاية المباراة بفوز طرابزون بهدف دون رد
ق 76: خروج تريزيجيه
ق 57: جووووول أول لرفاق تريزيجيه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37: أوووووووه ماذا أهدرت يا تريزيجيه، المصري يهدر أمام المرمى في الـ6 ياردات
ق35: رأسية بول إيهانتشو تمر بجوار قائم مرمى باشاك شهير
ق30: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تمر بجوار القائم
ق5: تريزيجيه كاد أن يسجل لكن الحارس يتصدى
انطلاق المباراة
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