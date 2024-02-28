انتهت كأس تركيا - طرابزون سبور (1)-(0) باشاك شهير

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور × أضنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد اسطنبول باشاك شهير في كأس تركيا.

ويلعب الفريقان ضمن ربع نهائي المسابقة.

محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.

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نهاية المباراة بفوز طرابزون بهدف دون رد

ق 76: خروج تريزيجيه

ق 57: جووووول أول لرفاق تريزيجيه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: أوووووووه ماذا أهدرت يا تريزيجيه، المصري يهدر أمام المرمى في الـ6 ياردات

ق35: رأسية بول إيهانتشو تمر بجوار قائم مرمى باشاك شهير

ق30: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تمر بجوار القائم

ق5: تريزيجيه كاد أن يسجل لكن الحارس يتصدى

انطلاق المباراة

تريزيجيه طرابزون سبور باشاك شهير
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