بعد اقتحام الملعب.. إيقاف رئيس الوكرة 6 أشهر ومنعه من دخول الملاعب

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة ومنعه من دخول الملاعب، بعد اقتحام ملعب مباراة فريقه ضد السد ومطالبة الفريق بالانسحاب.

وأفاد الاتحاد القطري في بيان: "تم إيقاف خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ اليوم 28 فبراير 2024 وإلى غاية 27 أغسطس 2024 بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري".

وأضاف البيان "وذلك بسبب التصريحات الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي".

في مباراة مثيرة للجدل، تعادل الوكرة مع ضيفه السد بدون أهداف في صراع صدارة الدوري القطري بالجولة 14.

بداية الفوضى أتت بمطالبة الوكرة بركلة جزاء بعد تدخل من باولو أوتافيو ظهير السد على عمر صلاح جناح الوكرة داخل المنطقة في الدقيقة 61.

رفض الحكم احتسابها ثم عاد في الدقيقة 63 لمراجعة لمسة يد ضد حمدي فتحي داخل منطقة جزاء الوكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح السد.

هنا حاول الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة اقتحام الملعب وطالب لاعبي فريقه بالانسحاب عقب رفض احتساب الأولى للوكرة واحتساب الثانية للسد، قبل أن ينجح المحيطون واللاعبون بتهدئته لتستمر المباراة.

بعد أن أوقف مباراة الوكرة والسد اعتراضا على قرارات حكم الساحة ❌ الاتحاد القطري يعلن إيقاف رئيس نادي الوكرة خليفة بن حسن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بسبب التصريحات الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي 🇶🇦🚨 pic.twitter.com/HiZZOO3Xma — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2024

في النهاية أطاح أكرم عفيف بركلة الجزاء فوق المرمى في الدقيقة 70.

تأزم موقف الوكرة أكثر في الدقيقة 76 بطرد لاعبه سعود الخاطر ببطاقة حمراء مباشرة، ولكنه في النهاية خرج بالتعادل.

النتيجة تركت السد على الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما أضاعت على الوكرة فرصة تقليص الفارق، ليحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

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