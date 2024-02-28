تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد فريقه السابق
الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور التركي تشكيل فريقه ضد اسطنبول باشاك شهير في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في كأس تركيا.
ويحل باشاك شهير الذي لعب له تريزيجيه من قبل، ضيفا على طرابزون في ربع نهائي المسابقة
ويشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي للمباراة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أوجورشان شاكير
خط الدفاع: أوموت جونيس – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي - توماس مونييه
خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – باتيستا ميندي – أنيس برادهي
خط الهجوم: إيدين فيسكا – بول أوناتشو – تريزيجيه
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