بشكل مؤقت.. جون أوشي مدربا لمنتخب آيرلندا

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

جون أوشيه

أعلن الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين جون أوشي كمدرب مؤقت لمنتخب آيرلندا.

وأفاد الاتحاد الآيرلندي في بيان: "قررنا تعيين جون أوشي كمدرب مؤقت للمنتخب الوطني".

وأضاف البيان "سيتولى أوشي قيادة المباراتين الوديتين الدوليتين في توقف مارس المقبل ضد بلجيكا وسويسرا، بمساعدة بادي مكارثي".

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مدافع مانشستر يونايتد السابق الذي خاض 118 مباراة دولية مع آيرلندا كان مساعدا في الجهاز الفني لبرمنجهام سيتي بقيادة واين روني.

في نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إقالة ستيفن كيني مدرب المنتخب بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات يوور 2024.

منتخب أيرلندا احتل المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط، وترك التأهل لنظيره الفرنسي المتصدر ووصيفه الهولندي.

وقتها أفاد الاتحاد الأيرلندي في بيان: "بعد اجتماع مجلس الإدارة، يمكننا أن نؤكد أن ستيفن كيني لن يستمر في منصبه كمدير للمنتخب الوطني".

وأضاف البيان "يود مجلس الإدارة وجميع العاملين في الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن يتقدموا بخالص الشكر لستيفن ومساعديه على عملهم الجاد واحترافيتهم وتفانيهم تجاه الفريق والجماهير وكرة القدم الأيرلندية".

وأتم البيان "نتمنى لستيفن كل النجاح في المستقبل".

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فيما قال كيني في بيان: "أنا فخور للغاية بالعمل كمدرب لمنتخب أيرلندا، وكان شرفا كبيرا لي أن أتولى تدريب منتخب بلادي".

كيني يقود منتخب أيرلندا منذ أبريل 2022.

وحقق كين 6 انتصارات فقط في 29 مباراة.

يذكر أن أيرلندا غابت عن نسخة يورو 2020 أيضا.

مانشستر يونايتد أيرلندا جون أوشي
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