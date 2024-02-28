بعد لقطته المثيرة للجدل.. رونالدو يرد على لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن كريستيانو رونالدو قائد النصر رد على طلب الإفادة الذي تواصلت معه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأنه.

ورد رونالدو على هتافات جماهير الشباب في مواجهة الفريقين قبل أيام، بإشارة مثيرة للجدل.

وقال رونالدو في رده على اللجنة "أحترم كل الأندية، وما قمت به في اللقطة المذكورة أمام الشباب يعبر عن القوة والانتصار وليس مشينا واعتدنا عليه في أوروبا"، حسب الجريدة السعودية.

وكانت جريدة الشرق الأوسط قد ذكرت يوم الثلاثاء أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر لجلسة استماع، وتوقعت من المرجح أن يتم الإعلان عن العقوبة خلال 24 ساعة.

وأوضح التقرير أن لائحة الانضباط تعطي اللجنة أحقية التدخل بنفسها في الحوادث المشابهة لقضية رونالدو إذا كانت اللقطات مشاهدة من خلال الناقل الرسمي للدوري السعودي فيما إذا قدم شخص أو جهة شكوى مدعمة بالأدلة، مثل تسجيلات الفيديو، فإنها تعدّ أدلة قد تقبل وفقاً للمادة 117 من لائحة الانضباط.

وأمام لجنة الانضباط مدة حتى ظهر الخميس لإصدار قرار ضد رونالدو، حيث يلتقي النصر في هذا اليوم نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات تفيد بصدور القرار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفا الفقرة «2/1» من المادة «48» تشير إلى إيقاف اللاعب مباراة واحدة مع غرامة مالية 10 آلاف ريال، والمادة نفسها، لكن الفقرة «2/ 1»، تذهب إلى معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال عند إصدار سلوك شائن أو استخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، كونها مختصة بالإساءة إلى أي شخص أو الإخلال بمبادئ اللعب النظيف أو ارتكاب سلوك غير رياضي بأي شكل من الأشكال.

كما أنه في المادة «57» المخصصة للمخالفات تجاه الجمهور، فإن الفقرة الثانية تذهب إلى أنه في حين الإساءة للجمهور بالفعل أو القول أو بالإشارة، فإن العقوبة تكون إيقافه مباراتين مع غرامة مالية 20 ألف ريال.

يوم الاثنين، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتجاه لجنة الانضباط في الدوري السعودي إلى إيقاف كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقالت الصحيفة إن لجنة الانضباط تتجه لإيقاف رونالدو لمدة مباراتين.

وذلك كعقوبة له على السلوك غير الرياضي عقب مباراة فريقه ضد الشباب في الدوري السعودي.

واحتفل رونالدو بفوز فريقه في الدقائق الأخيرة على الشباب في دربي الرياض في أرض الملعب.

وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الأولى من ركلة جزاء.

ولم يخسر النصر آخر 7 مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات، بعدما فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي.

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