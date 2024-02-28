حسين لبيب يلبي طلبات بطل من ذوي الهمم أمام الرئيس السيسي

لبى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب الشاب عبد الرحمن من أصحاب الهمم خلال النسخة الحالية من احتفالية "قادرون باختلاف" التي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطلب عبد الرحمن من الرئيس السيسي تحقيق حلمه بالحصول على عضوية نادي الزمالك الذي يشجعه منذ الصغر.

ووجه الرئيس السيسي الكلمة لحسين لبيب رئيس الزمالك الذي تواجد ضمن الحضور.

وقال لبيب: "في الثالثة من مساء الخميس سأتشرف بحضور البطل عبد الرحمن للحصول على كارنيه العضوية".

وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

ووجه الرئيس السيسي سؤالا إلى البطل الشاب حول توقعاته لهوية الفائز في لقاء الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر المرتقب.

وأجاب عبد الرحمن قائلا "إن شاء الله سيفوز الزمالك بعد الصفقات الجديدة".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية على ملعب الأول بارك.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.