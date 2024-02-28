نظام الدوري الجديد - سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: نرحب بأي فكرة تطور الكرة المصرية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 13:41

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

يرحب نادي سيراميكا كليوباترا بمقترح إقامة دوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي مثلما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.(لمعرفة نظام الدوري البلجيكي بالكامل ومقترح الدوري المصري من هنا)

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

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وتواصل FilGoal.com مع أندية الدوري المصري لمعرفة موقفهم من النظام الجديد.

وقال معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "نرحب بأي فكرة تساعد في تطوير كرة القدم المصرية، هناك العديد من المقترحات سنقوم بدراستها ولن نتأخر عن تقديم الدعم".

"هناك أسس علمية حديثة في تطوير المسابقات المختلفة، ويجب تطبيقها من أجل النهوض بشكل المسابقات".

وترغب رابطة الأندية المصرية في إقامة الموسم المقبل بطريقة الدوري البلجيكي ولكن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

ويلعب كل فريق في المرحلة الأولى 17 مباراة بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

فبالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري على سبيل المثال تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.

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