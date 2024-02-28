نظام الدوري الجديد - فيوتشر لـ في الجول: لا بد من حل جذري للمواسم المتلاحمة

يرغب نادي مودرن فيوتشر في حلول جذرية للمواسم المتلاحمة بعدما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن إقامة مسابقة الدوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد. (لمعرفة نظام الدوري البلجيكي بالكامل ومقترح الدوري المصري من هنا)

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

وتواصل FilGoal.com مع أندية الدوري المصري لمعرفة موقفهم من النظام الجديد.

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر لـ FilGoal.com: "لا بد من وجود حل جذري للمواسم المتلاحمة".

وشدد عرابي "نريد أن نكون مثل بقية العالم، يجب أن يكون هناك مواعيد محددة سواء لبداية أو نهاية الموسم".

واختتم عرابي تصريحاته "يجب أن يُنهي الجميع مبارياته ثم يحصل على فترة الراحة السنوية".

وترغب رابطة الأندية المصرية في إقامة الموسم المقبل بطريقة الدوري البلجيكي ولكن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

ويلعب كل فريق في المرحلة الأولى 17 مباراة بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

فبالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري على سبيل المثال تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.