سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس 2024

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

باريس 2024‎

سرقت بيانات حساسة خاصة بالخطط الأمنية لأولمبياد باريس 2024 بباريس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت وكالة فرانس برس تفاصيل الحادث، بعدما اكتشف مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس سرقة حقيبته التي تحتوي جهاز كمبيوتر ووحدتي ذاكرة تتضمن الخطط الأمنية بأحد قطارات العاصمة الفرنسية.

وأوضح التقرير أن شرطة النقل فتحت تحقيقا في الحادث.

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وأوضحت الشرطة الفرنسية أن الحقيبة تعود إلى هذا المهندس، وكشفت أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس.

فيما كشف المهندس الفرنسي أن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة يحتوون على بيانات حساسة، تتعلق بخطط الشرطة لتأمين الأولمبياد.

في نوفمبر الماضي، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 طرح دفعة جديدة من تذاكر المنافسات.

وطرحت اللجنة نحو 400 ألف تذكرة للبيع أواخر الشهر الجاري.

واوضحت اللجنة أن هناك 7.2 مليون تذكرة بيعت من أصل 10 ملايين يستهدف المنظمون بيعها.

فيما تستهدف اللجنة المنظمة بيع 2.8 مليون تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وهي متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

فيما تم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

ولم تكن رياضة كرة القدم صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما توقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو في سبع مناسبات مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت نهائيات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو من سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.

باريس 2024
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