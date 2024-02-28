رئيس بلدية المحلة: لدينا أخطاء دفاعية متكررة.. وكامل الثقة في رؤوف

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة

يدعم مصطفى الشامي رئيس مجلس إدارة بلدية المحلة، الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد رؤوف رغم الهزيمة الكبيرة أمام الأهلي.

وتعرض بلدية المحلة للخسارة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري.

وقال الشامي عبر قناة صدى البلد: "تعرضنا لخسارة كبيرة أمام الأهلي بسبب أخطاء دفاعية متكررة،".

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وتابع الشامي "أحمد عبد رؤوف المدير الفني يعمل على علاج الأخطاء، ولكن في النهاية هي خسارة 3 نقاط في مشوار الدوري الطويل".

وأوضح رئيس بلدية المحلة "نعاني من غيابات أساسية في خط الدفاع، والجهاز الفني يعمل على حل المشاكل في حدود الإمكانيات المتاحة".

أما عن تجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة فأجاب "طبيعي أن نشعر بالقلق ولكن لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد رؤوف".

واختتم تصريحاته "نقدم كامل الدعم للجهاز الفني بسبب علمي بما يفعلوه مع اللاعبين من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

وتجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر من 14 مباراة خاضهم الفريق.

وتعرض بلدية المحلة للخسارة في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق بالدوري.

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