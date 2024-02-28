كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك بالجولة الثامنة من الدوري.. وتوقف دولي

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

محسن رمضان - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

واصل فريقا الأهلي والزمالك انتصاراتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وابتعد فريقا الأهلي والزمالك بالمركزين الأول والثاني على الترتيب بعد تحقيق الانتصار.

وتغلب الأهلي على هيليوبوليس بينما نجح الزمالك في التفوق على سموحة.

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وتقام المرحلة الثانية بمشاركة ثمانية فرق بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا، على أن يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية بنظام Best of 3 لتحديد حامل اللقب.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة كالآتي:

فوز الأهلي على هيليوبوليس 32-21

فوز الزمالك أمام سموحة 29-26

فوز البنك الأهلي على الجزير 30-28

فوز سبورتنج أمام طلائع الجيش 27-26

بينما الترتيب:

1- الأهلي 29 نقطة

2- الزمالك 26 نقطة

3- البنك الأهلي 17 نقطة

4- سبورتنج 15 نقطة

5- الجزيرة 14 نقطة

6- هيليوبليس 13 نقطة

7-طلائع الجيش 8 نقطة

8- سموحة 2 نقطة

وتتوقف مسابقة الدوري بسبب التوقف الدولي على أن تعود بالجولة التاسعة يوم 22 مارس المقبل.

وتختتم منافسات المرحلة الثانية المنافسة على اللقب يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

بينما يقام النهائي بنظام best of 3 بين صاحبي المركزين الأول والثاني أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.

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