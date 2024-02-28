اسكواش - تأهل علي فرج.. ونهائي مصري للسيدات ببطولة ويندي سيتي

حسم علي فرج لاعب وادي دجلة بطاقة تأهله إلى نهائي ويندي سيتي المفتوحة.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتختتم المسابقة بعد منتصف اليوم، وكانت قد ألغيت نسخة العام الماضي بسب إقامة بطولة العالم في نفس التوقيت.

وتغلب علي فرج على زميله مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 65 دقيقة.

ويواجه علي فرج منافسه بول كول لاعب نيوزلاندا في الثالثة من فجر يوم الخميس.

وحقق علي فرج آخر لقب لمصر في نسخة 2020 بعد الفوز على بول كول لاعب نيوزلاندا وحامل لقب النسخة الأخيرة في 2022.

أما على مستوى السيدات فحسمت مصر اللقب بعد فوز نور الشربيني على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما تغلبت نوران جوهر على هانيا الحمامي بنفس النتيجة في مباراة استغرقت 70 دقيقة.

وتلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر في المباراة النهائية في الثانية فجر الخميس.

ويعتبر محمد الشوربجي الأكثر تتويجا باللقب لمصر برصيد لقبين، قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي بعد ذلك.

أما على مستوى السيدات فحققت هانيا الحمامي لقب آخر نسخة أقيمت في 2022، بينما حصدت كل من نور الطيب ونور الشربيني لقبي 2018 و2020 على الترتيب.

وتعتبر رنيم الوليلي المصرية الأكثر تتويجا باللب برصيد 3 مرات وكان ذلك تواليا من 2015 وحتى 2017.