مواعيد مباريات الأربعاء 28 فبراير 2024.. الدوري الإيطالي وليفربول في كأس إنجلترا

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر فبراير 2024 عددا من المباريات الأوروبية.

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الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على ساسولو في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1.

بينما يستضيف إنتر فريق أتالانتا ضمن مؤجلات نفس الجولة.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يشهد ثمن نهائي البطولة أربع مباريات مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف تشيلسي فريق ليدز يونايتد في التاسعة والنصف مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوتنجهام فورست في العاشرة إلا ربع مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يستضيف ولفرهامبتون فريق برايتون، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف ليفربول فريق ساوثامبتون على ملعب أنفيلد في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.