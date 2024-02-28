أطاح بـ ريال سوسيداد.. أجيري يقود مايوركا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 01:27

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - خافيير أجيري

حجز ريال مايوركا بقيادة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق، مقعدا في نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على نظيره ريال سوسيداد.

وحسم ريال مايوركا المباراة 5-4 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت مباراة ذهاب نصف النهائي بين ريال سوسيداد وريال مايوركا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أخبار متعلقة:
هيثم عرابي: جدول الدوري غير منطقي.. وعامر حسين لا يرد على الهاتف أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي

وسجل جيوفاني جونزاليس هدف التقدم لريال مايوكا في الدقيقة 50 قبل أن يعدل ميكيل أويارزابال النتيجة في الدقيقة 71.

وينتظر مايوركا المتأهل من مواجهة أتليتكو مدريد وبلباو التي تقام مساء الأربعاء ضمن نصف النهائي الأخر من المسابقة.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز أتليتك بلباو على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

يذكر أن ريال مدريد ودع المسابقة بعد الهزيمة أمام أتليتكو مدريد في ربع النهائي.

فيما نجح أتليتك بلباو في الإطاحة ببرشلونة من الدور ذاته عقب الفوز عليه بنتيجة 4-2.

ريال سوسيداد كأس إسبانيا مايوركا خافيين أجيري
نرشح لكم
دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية تشيلسي يعلن إصابة نكونكو ومدة غيابه برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة مسؤولو بايرن يتحدثون عن موقف ألفونسو ديفيز بعد ربطه بريال مدريد رئيس بورتو: لا يمكننا فعل أي شيء بشأن انتقال طارمي إلى إنتر بايرن يعلن تعيين مدير رياضي جديد ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه
أخر الأخبار
أطاح بـ ريال سوسيداد.. أجيري يقود مايوركا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم عرابي: جدول الدوري غير منطقي.. وعامر حسين لا يرد على الهاتف ساعة | الكرة المصرية
أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا 2 ساعة | الدوري المصري
دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 2 ساعة | ميركاتو
تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل 2 ساعة | الوطن العربي
بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة 3 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 4 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير