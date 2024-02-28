أطاح بـ ريال سوسيداد.. أجيري يقود مايوركا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا

حجز ريال مايوركا بقيادة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق، مقعدا في نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على نظيره ريال سوسيداد.

وحسم ريال مايوركا المباراة 5-4 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت مباراة ذهاب نصف النهائي بين ريال سوسيداد وريال مايوركا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسجل جيوفاني جونزاليس هدف التقدم لريال مايوكا في الدقيقة 50 قبل أن يعدل ميكيل أويارزابال النتيجة في الدقيقة 71.

أول أهداف اللقاء لـ ريال مايوركا عن طريق جيوفاني غونزاليس ⚽🔥 ريال سوسيداد 0 - 1 ريال مايوركا #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/Q8CZUMsXNY — SSC (@ssc_sports) February 27, 2024

وينتظر مايوركا المتأهل من مواجهة أتليتكو مدريد وبلباو التي تقام مساء الأربعاء ضمن نصف النهائي الأخر من المسابقة.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز أتليتك بلباو على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

يذكر أن ريال مدريد ودع المسابقة بعد الهزيمة أمام أتليتكو مدريد في ربع النهائي.

فيما نجح أتليتك بلباو في الإطاحة ببرشلونة من الدور ذاته عقب الفوز عليه بنتيجة 4-2.