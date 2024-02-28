هيثم عرابي: جدول الدوري غير منطقي.. وعامر حسين لا يرد على الهاتف

تعجب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر من عدم تأجيل مباراة فريقه في الدوري المصري ضد سموحة بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب اللعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عرابي عبر قناة أون تايم سبورتس: "هل جدول الدوري منطقي؟ لعبنا في جنوب إفريقيا بالكونفدرالية وعدنا بعد رحلة 17 ساعة فجر الثلاثاء".

وأضاف "سنسافر الأربعاء إلى الإسكندرية للعب مباراة يوم الخميس أمام سموحة، ونعود للعب يوم الأحد المقبل مباراة مصيرية بالكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "تحدثت بالفعل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ولكنه لم يرد على هاتفي".

مودرن فيوتشر سيلعب غدا الخميس ضد سموحة في الجولة 14 من الدوري المصري.

بعدها يلعب ضد الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.