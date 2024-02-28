هيثم عرابي: جدول الدوري غير منطقي.. وعامر حسين لا يرد على الهاتف

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

هيثم عرابي

تعجب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر من عدم تأجيل مباراة فريقه في الدوري المصري ضد سموحة بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب اللعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عرابي عبر قناة أون تايم سبورتس: "هل جدول الدوري منطقي؟ لعبنا في جنوب إفريقيا بالكونفدرالية وعدنا بعد رحلة 17 ساعة فجر الثلاثاء".

وأضاف "سنسافر الأربعاء إلى الإسكندرية للعب مباراة يوم الخميس أمام سموحة، ونعود للعب يوم الأحد المقبل مباراة مصيرية بالكونفدرالية".

أخبار متعلقة:
أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة

وأتم تصريحاته "تحدثت بالفعل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ولكنه لم يرد على هاتفي".

مودرن فيوتشر سيلعب غدا الخميس ضد سموحة في الجولة 14 من الدوري المصري.

بعدها يلعب ضد الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مودرن فيوتشر الدوري المصري عامر حسين
نرشح لكم
أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز مؤتمر كولر: ينتظرنا ضغط مباريات مرعب وأحاول الحفاظ على اللاعبين.. وهذا سبب استبعاد كهربا أبو علي: كولر طلب مني تسديد ضربة الجزاء أمام البلدية.. وأحب اللعب تحت ضغط حسام أشرف يفض الشراكة مع بلحاج ويتصدر قائمة هدافي الدوري بعد غياب 90 يوما عن الدوري.. ثنائية أبو علي تزين فوز الأهلي على البلدية بخماسية
أخر الأخبار
هيثم عرابي: جدول الدوري غير منطقي.. وعامر حسين لا يرد على الهاتف 34 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا ساعة | الدوري المصري
دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي ساعة | ميركاتو
تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل ساعة | الوطن العربي
بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي 2 ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 4 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير