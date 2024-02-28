أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 00:14

كتب : محمد مصطفى

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن دوري الموسم الجديد 2024 - 2025، سيقام بنظام مختلف عن الدوري بنظامه المعتاد.

وكشف دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "دوري الموسم الجديد سيقام على غرار الدوري البلجيكي، ولن يقام بنظام المجموعتين".

ويقام الدوري البلجيكي بنظام المرحلة الأولى والتي تتنافس فيها فرق الدوري من دور واحد، على أن تتأهل أندية مقدمة الترتيب للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الأول، فيما تتنافس بقية الأندية في نصف الجدول الأخير في مجموعة أخرى بنفس نقاط المرحلة الأولى، لتحديد الهابطين وبقية مراكز الدوري.

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وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

وأوضح: "بعد إنشاء رابطة الأندية لم نعد نُؤجل المباريات قبلها بيوم، وإنما يتم تأجيلها قبلها بفترة".

وعن طلب مودرن فيوتشر تأجيل مباراته أمام سموحة والمقررة يوم الخميس، علق دياب: "لن يتم تأجيل أي مباراة، مودرن فيوتشر مضغوط مثل بقية الفرق الأخرى، واللائحة تنص على حصول الفريق على راحة 4 أيام حال اللعب خارج مصر، و3 أيام حال اللعب داخل مصر".

وعن توقف الدوري قبل فترة التوقف الدولي بأسبوع، كشف دياب عن طلب جهاز المنتخب: "حسام حسن طلب تجمع المنتخب قبل أسبوع من التوقف الدولي للتعرف على اللاعبين داخل المعسكر".

ويلتقي المنتخب الوطني أمام نيوزيلاندا في دورة ودية يوم 22 مارس المقبل، ليلتقي أمام الفائز أو الخاسر من المواجهة الأخرى بين تونس وكرواتيا.

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