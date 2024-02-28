دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية

سجل إرلينج هالاند 5 أهداف في فوز فريقه مانشستر سيتي العريض على حساب لوتون تاون.

وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 6-2 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند (5 أهداف) وماتيو كوفاسيتش أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز جوردان كلارك هدفي لوتون تاون.

النجم البلجيكي كيفين دي بروين تكفل بصناعة 4 أهداف من أصل 5 سجلهم هالاند في شباك لوتون تاون.

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثالث في الدقيقة 41، قبل أن يقلص جوردان كلارك النتيجة عند الدقيقة 45.

ونجح كلارك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هالاند الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 55.

وواصل النجم النرويجي التألق وسجل الهدف الخامس الشخصي في الدقيقة 58، فيما اختتم ماتيو كوفاسيتش حفلة أهداف سيتي وسجل الهدف السادس في الدقيقة 72.

في المقابل حجز نيوكاسل يونايتد مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على بلاكبيرن 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من كاس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.