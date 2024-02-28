دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي

سجل إرلينج هالاند 5 أهداف في فوز فريقه مانشستر سيتي العريض على حساب لوتون تاون.

وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 6-2 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند (5 أهداف) وماتيو كوفاسيتش أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز جوردان كلارك هدفي لوتون تاون.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز

النجم البلجيكي كيفين دي بروين تكفل بصناعة 4 أهداف من أصل 5 سجلهم هالاند في شباك لوتون تاون.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثالث في الدقيقة 41، قبل أن يقلص جوردان كلارك النتيجة عند الدقيقة 45.

ونجح كلارك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هالاند الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 55.

وواصل النجم النرويجي التألق وسجل الهدف الخامس الشخصي في الدقيقة 58، فيما اختتم ماتيو كوفاسيتش حفلة أهداف سيتي وسجل الهدف السادس في الدقيقة 72.

في المقابل حجز نيوكاسل يونايتد مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على بلاكبيرن 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من كاس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

مانشستر سيتي لوتون تاون
نرشح لكم
تشيلسي يعلن إصابة نكونكو ومدة غيابه برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة مسؤولو بايرن يتحدثون عن موقف ألفونسو ديفيز بعد ربطه بريال مدريد رئيس بورتو: لا يمكننا فعل أي شيء بشأن انتقال طارمي إلى إنتر بايرن يعلن تعيين مدير رياضي جديد ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة
أخر الأخبار
هيثم عرابي: جدول الدوري غير منطقي.. وعامر حسين لا يرد على الهاتف 6 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد دياب: شكل جديد لدوري الموسم المقبل على غرار بلجيكا 42 دقيقة | الدوري المصري
دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي ساعة | ميركاتو
تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل ساعة | الوطن العربي
بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي 2 ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 4 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير