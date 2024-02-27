خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي

بدأ الأهلي تحركاته لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل من الآن والبداية بعودة المعارين.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

كما أخطر الأهلي سيراميكا بشكل رسمي عودة لاعبه الجزائري أحمد قندوسي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية إعارته ورفض تجديدها مرة أخرى.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أما الجزائري أحمد قندوسي انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وشارك مع الفريق في 17 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.