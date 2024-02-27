تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

اقترب جمال بلماضي من تولي تدريب الدحيل القطري خلفا للفرنسي كريستوف جالتيه.

ورحل بلماضي عن تدريب الجزائر عقب الخروج من دور المجموعات للنسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، فإن بلماضي دخل ضمن اهتمامات نادي الدحيل القطري.

أخبار متعلقة:
بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز مؤتمر كولر: ينتظرنا ضغط مباريات مرعب وأحاول الحفاظ على اللاعبين.. وهذا سبب استبعاد كهربا أبو علي: كولر طلب مني تسديد ضربة الجزاء أمام البلدية.. وأحب اللعب تحت ضغط

وأوضحت التقارير أن النادي القطري يخطط للإطاحة بجالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بسبب سوء النتائج.

وودع الدحيل منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، كما يحتل المركز الساس في الدوري حتى الآن.

وسبق لجمال بلماضي العمل مع الدحيل وحصل معه على ثلاثية تاريخية موسم 2017-2018.

كما قاد بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بلقب كاس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

الجزائر جمال بلماضي
نرشح لكم
برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة انسحاب وشيك وفوضى الاعتراض على التحكيم.. حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد التاسعة بلا فوز.. صالح جمعة يشارك في تعادل الكرخ القاتل مع كتيبة البدري دوري أبطال إفريقيا - الوداد يبُقي على أماله بفوز خارج القواعد ضد جالاكسي انتهت مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (4) (0) بلوزداد.. تأهل الأهلي ويانج فريق عراقي يرفض خوض أي مباراة في ظل وجود الـVAR بالدوري قبل دربي النصر.. كاراسكو يربك حسابات الشباب محمود فايز يعدد مزايا محمود الأسود.. ويكشف سبب فشل انتقاله للزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 21 دقيقة | ميركاتو
تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل 23 دقيقة | الوطن العربي
بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: ينتظرنا ضغط مباريات مرعب وأحاول الحفاظ على اللاعبين.. وهذا سبب استبعاد كهربا ساعة | الدوري المصري
أبو علي: كولر طلب مني تسديد ضربة الجزاء أمام البلدية.. وأحب اللعب تحت ضغط 2 ساعة | الدوري المصري
حسام أشرف يفض الشراكة مع بلحاج ويتصدر قائمة هدافي الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 4 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير