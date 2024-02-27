تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 23:28
كتب : FilGoal
اقترب جمال بلماضي من تولي تدريب الدحيل القطري خلفا للفرنسي كريستوف جالتيه.
ورحل بلماضي عن تدريب الجزائر عقب الخروج من دور المجموعات للنسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.
وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، فإن بلماضي دخل ضمن اهتمامات نادي الدحيل القطري.
وأوضحت التقارير أن النادي القطري يخطط للإطاحة بجالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بسبب سوء النتائج.
وودع الدحيل منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، كما يحتل المركز الساس في الدوري حتى الآن.
وسبق لجمال بلماضي العمل مع الدحيل وحصل معه على ثلاثية تاريخية موسم 2017-2018.
كما قاد بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بلقب كاس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.
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