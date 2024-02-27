بيبو: سعداء باللعب على ستاد القاهرة.. ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة

عبر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة الفريق للعب على ستاد القاهرة، مشيدًا بأرضية الملعب الممتازة.

وحقق الأهلي الفوز على حساب بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس للدوري.

وقال بيبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "كان من المهم العودة للدوري بفوز بعد رحلتين سفر تعرضنا فيهما لصعوبات كبيرة".

وأكمل: لدينا منافسات عديدة وضغط كبير، ويجب أن يكون كافة اللاعبين على مستوى الجاهزية ويؤدوا بكل قوة".

وعن تسجيل وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد هدفين، علق مدير الكرة: "وسام مكسب كبير للفريق، ونحتاج لكل اللاعبين، والآن لدينا مهاجم آخر بجانب أنتوني موديست، ومحمود كهربا".

ووصف بيبو الفترة الحالية التي يمر بها الأهلي بالمعادلة الصعبة: "لا نستريح ودائما نبحث عن المكسب، ونبحث دائما عن المعادلة الصعبة بتقديم أداء جيد، والفوز في نفس الوقت في كل المباريات".

واختتم: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام يانج أفريكانز، ونبحث عن المكسب لاستكمال سلسلة الانتصارات والأداء".

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، يليه يانج أفريكانز بـ8 نقاط، حيث تشهد المجموعة صراعا على الصدارة.

وانتصر الأهلي على بلدية المحلة بخماسية ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري من 7 مباريات، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ13.