كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة "رجال" على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة

وفاز فريق رجال الأهلي على الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في المباراة التي أقيمت على صالة اتحاد الرشطة بالدراسة.

وحسم الأهلي نتيجة الشوط الأول 25-23 رغم تقدم الزمالك في النتيجة أكثر من مرة على مدار الشوط.

وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة، إذ انتهت نتيجته بفوز الزمالك 33-31 بعد منافسة شرسة بين الفريقين.

وعاد الأهلي ليتفوق من جديد وحسم نتيجة الشوط الثالث في المباراة بنتيجة 25-20 وبفارق 5 نقاط عن الزمالك.

وضمن الأهلي تحقيق اللقب بعدما فاز بنتيجة الشوط الرابع 25-22 ليحافظ على اللقب لذي حققه في الموسم الماضي.

المدرب الإسباني فرناندو مونزو حصل على أول ألقابه مع الاهلي.

أحمد صلاح رفع رصيده لـ48 بطولة على مستوى الأندية (37 منهم مع الأهلي).

الأهلي حصل اللقب للنسخة الثانية على التوالي وهى النسخة الثانية التي تقام في البطولة بشكل عام.

وحافظ الأهلي على لقب السوبر في فئتي (الرجال والسيدات) بعد الفوز على الزمالك غريمه التقليدي.

يذكر أن الزمالك يحمل لقبي الدوري والكأس، في الوقت الذي حل الأهلي وصيفا في البطولتين.