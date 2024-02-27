دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وفاز الأهلي على بلدية المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

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ويخوض الأهلي مواجهة يانج أفريكانز بعدما ضمن التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني خارج أرضه بهدف دون رد في خامس جولات المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ويانج أفريكانز في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي.. 9 نقاط

يانج أفريكانز.. 8 نقاط

شباب بلوزداد.. 5 نقاط

ميدياما.. 3 نقاط.

الأهلي يانج أفريكانز
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