مؤتمر كولر: ينتظرنا ضغط مباريات مرعب وأحاول الحفاظ على اللاعبين.. وهذا سبب استبعاد كهربا

أوضح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب إجراء العديد من التغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وعاد الأهلي لخوض المباريات في الدوري المصري وفاز على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة للمسابقة، والذي أقيم في استاد القاهرة.

وكان آخر ظهور للأهلي في الدوري بتاريخ 28 نوفمبر 2023 عندما تعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يوجد شيء اسمه 11 لاعب أساسي في الأهلي، ينتظرنا ضغط مباريات مرعب ومؤجلات كثيرة في الدوري ومباريات في إفريقيا ونهائي الكأس القديم والكأس الجديد ويجب أن نجري مداورة بين كل اللاعبين لتفادي التعرض للإصابات والإرهاق والوصول لنهاية الموسم بأقل عدد من الغيابات".

وأضاف "يجب أن يحصل اللاعبين على راحة وأن يدخل العائد من الإصابة في مستوى المباريات بشكل تدريجي، وكل هذه الحسابات تشغل بال الجهاز الفني وهذا الأمر يؤدي إلى خلافات في وجهات النظر مع اللاعبين لأن كل لاعب يريد المشاركة في كل المباريات ولعب كل الدقائق وهذا أمر مستحيل".

وأردف "أنا أفكر في اللاعب للمباريات القادمة وهو يلعب المباراة الحالية، ولذلك يجب أن يثق كل اللاعبين في الجهاز الفني لأنني أحاول حمايتهم والحفاظ عليهم".

وكشف "استبعاد كهربا قرار فني بحت، لدي 3 مهاجمين وأختار منهم 3 فقط لكل مباراة".

وأتم تصريحاته "كهربا تدرب بشكل جيد جدا قبل المباراة وهو في طريقه إلى العودة لمستواه وحجز مكانه الأساسي في تشكيل الأهلي، ولكن الأمر في يده لأننا في احتياج له ومن مصلحة الفريق أن يعود كهربا لمستواه وينافس مع باقي المهاجمين".

وانتصر الأهلي على بلدية المحلة بخماسية ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري من 7 مباريات.

وتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ13.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين للوافد الجديد للأهلي وسام أبو علي، بينما سجل باقي الأهداف رضا سليم وكريم فؤاد وأنتوني موديست.

بينما جاء هدف بلدية المحلة الوحيد عن طريق حسام أشرف.

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