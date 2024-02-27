أبو علي: كولر طلب مني تسديد ضربة الجزاء أمام البلدية.. وأحب اللعب تحت ضغط

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 21:29

كتب : محمد مصطفى

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

علق وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد، على تسجيله هدفين ليقود فريقه لفوز كبير على حساب بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس للدوري.

وقال أبو علي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أحب اللعب تحت ضغط، ولكن الضغط اليوم كان مختلف لأنها المباراة الأولى هنا بعد مباراة ميدياما الغاني، ولكن اليوم بدأت أساسي بعد شهرين من عدم لعب مباريات".

وأكمل: "يوم جيد لي ولأهلي في فلسطين وغزة وللنادي الأهلي بالطبع، كنت سأحزن إذا لم أسجل، ولكن الأهم أننا استطعنا الفوز".

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وعن تأخره في المشاركة بالمباريات الرسمية مع الأهلي، قال اللاعب الفلسطيني: "كنت حزين من الإصابة بعد أسبوعين من الانضمام للأهلي ولكن استطعت العودة".

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليعلق قائلاً: "كولر أخبرنا أنه في حالة حصولنا على ضربة جزاء سيحدد خلال المباراة من يسدد".

ويُعد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، هو المسدد الأول لضربات الجزاء في الفريق، ولكنه لم يبدأ أساسيا خلال مباراة اليوم.

وتعد تلك المشاركة الرسمية الأساسية الأولى لوسام أبو علي مع الأهلي، بعد حلوله بديلاً خلال مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات في المركز التاسع، فيما بقي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

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