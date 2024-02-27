حسام أشرف يفض الشراكة مع بلحاج ويتصدر قائمة هدافي الدوري

سجل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، هدف فريقه الوحيد أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الأهلي بثلاثية في الشوط الأول قبل إضافة هدفين في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 86 تحصل بلدية المحلة على ضربة جزاء، سددها حسام أشرف في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي، ليسجل هدف شرفي للضيوف.

ورفع حسام أشرف رصيدههذا الموسم إلى 9 أهداف، لينفرد بصدارة الهدافين، ويفض الشراكة مع المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا.

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وسجل أشرف أهدافه التسعة في 14 مباراة، فيما سجل بلحاج 8 أهداف في 14 مباراة.

ويطارهما على صدارة الهدافين مصطفى زيكو نجم زد اف سي، بـ7 أهداف من 13 مباراة، ثم الأنجولي أجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بـ6 أهداف من 8 مباريات.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات في المركز التاسع، فيما بقي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.